Fehler bei der Kommunalwahl : Stadt Bonn bestätigt Panne bei Stimmenauszählung

Ein Zahlendreher ist laut Stadt Bonn Ursache für die Panne bei der Stimmenauszählung eines Mehlemer Briefwahlbezirk. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn muss das Ergebnis der Sitzverteilung im Rat ändern. Betroffen sind der Bürger Bund Bonn (BBB) und die FDP. Im Mehlemer Wahlbezirk hatte es eine Panne bei der Auszählung der Stimmen gegeben.

Fehler kommen vor. Selbst bei den in der Regel akribisch vorbereiteten und von vielen Beobachtern begleiteten Auszählungen der Stimmzettel nach der Kommunalwahl am Sonntagabend. So ist es offenbar bei der Auszählung eines Mehlemer Briefwahlbezirks zu einer Panne gekommen. Mit gravierenden Folgen für den Bürger Bund Bonn (BBB) und/oder die FDP.

Denn es wird eine Änderung bei der Sitzverteilung im Stadtrat geben, erfuhr der General-Anzeiger von der Stadt Bonn am Mittwochabend auf Nachfrage. Am Mittag hatte es dagegen zunächst noch geheißen, die Panne habe keine Auswirkungen auf die Zusammensetzung des neuen Rates. Welche Änderung es genau sein wird, das wollte Markus Schmitz vom Presseamt nicht sagen. Er verwies auf die öffentliche Sitzung des Kommunwahlausschusses an diesem Donnerstag (ab 16 Uhr, Stadthaus). Dort wird Wahlleiter Wolfgang Fuchs das amtliche Endergebnis bekanntgeben. Schmitz versicherte, darüber hinaus gebe es keine weiteren Änderungen bei den Wahlergebnissen.

Briefwahlbezirk 270 im Fokus

Hintergrund: Der BBB hatte aufgrund von Hinweisen festgestellt, dass das von Stadtdirektor Fuchs am Sonntagabend verkündete vorläufige Endergebnis möglicherweise korrigiert werden müsse. „Nach unseren Feststellungen sind im Briefwahlbezirk 270 (Bad Godesberg Mehlem) in nicht unbeachtlicher Zahl Stimmen für den BBB-Kandidaten irrtümlich der FDP zugerechnet worden“, schreibt Fraktionsvorsitzender Marcel Schmitt an Fuchs. „Wir sind aufgrund unseres Hinweises davon ausgegangen, dass die fehlerhafte Veröffentlichung des vorläufigen amtlichen Ergebnisses umgehend vorgenommen und bekannt gemacht würde. Dies ist bisher leider nicht erfolgt“, kritisiert er weiter. Denn weder das Stimmergebnis für die Ratswahl als auch mögliche Folgen für die Zusammensetzung des Gremiums, die nach vorläufiger Berechnungen mit der Korrektur zu erwarten sei, seien bislang veröffentlicht worden. „Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dies umgehend im Rahmen Ihrer Verantwortung veranlassen würden.“ Schmitt wird sich indes wie alle anderen Politiker bis zur Sitzung des Kommunwahlausschusses gedulden müssen. „Wir geben vorher keine Auskunft“, betonte Schmitz vom Presseamt.