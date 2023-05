Stadt macht Betriebsausflug Bürgerämter in Bonn bleiben am Montag geschlossen

Bonn · Nachdem die Bürgerämter in Bonn bereits in der vergangenen Woche wegen IT-Problemen für mehrere Tage schließen mussten, bleiben die Pforten auch am Montag wieder geschlossen. Diesmal liegt es allerdings nicht an der Technik: Die Beschäftigten machen einen Betriebsausflug.

04.05.2023, 15:30 Uhr

Der Großteil der Bürgerdienste bleibt am Montag geschlossen. Auch das Stadthaus bearbeitet keine Bürgeranfragen. Foto: Benjamin Westhoff





Die Bürgerämter der Stadt Bonn bleiben am Montag geschlossen. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Der Grund: Die Beschäftigten unternehmen gemeinsam einen Betriebsausflug. Betroffen sind davon laut Mitteilung alle Bürgerdienste mit Ausnahme des Stadtordnungsdienstes, welcher weiterhin unter der Nummer 0228/77 3333 erreichbar ist. Wie die Stadt berichtet, sind beispielsweise das Dienstleistungszentrum im Stadthaus, deren Außenstellen in den Stadtbezirken, das Standesamt und die Ausländerbehörde geschlossen. Die Gewerbemeldestelle, die Untere Jagd- und Fischereibehörde, die Straßenverkehrsbehörde, die Veranstaltungskoordination, das Marktamt, der Bereich Hundeangelegenheiten, die Bußgeldstelle und das Fundbüro bleiben ebenfalls zu. Auch Spielerlaubnisse für Straßenmusikanten werden an diesem Tag nicht bearbeitet. Eine Übersicht der Fachbereiche der Bürgerdienste gibt es auf der Homepage der Stadt Bonn unter www.bonn.de/buergerdienste.

(ga)