Höhere Strafen für Falschparker : Stadt Bonn entfernt ab Montag Markierungen am Rheinufer

Fehlende Halteverbotsschilder : Stadt Bonn reagiert auf Park-Schlupfloch am Rheinufer Das Ordnungsamt verteilt Knöllchen an die Falschparker auf dem Gehweg am Rheinufer. Auf der Fahrbahn wäre das Parken sogar noch erlaubt. In den kommenden Tagen stellt die Stadt Bonn hier Halteverbotsschilder auf.