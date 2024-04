Godesberger Innenstadt und Stiftsplatz Stadt Bonn erhält 7,4 Millionen Euro für klimagerechte Neugestaltung

Für die klimagerechte Neugestaltung der Bad Godesberger Innenstadt und des Stiftsplatzes in der City erhält die Stadt Bonn eine Förderung von knapp 7,4 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, überreichte am Freitag auf dem Stiftsplatz den Zuwendungsbescheid an Oberbürgermeisterin Katja Dörner im Beisein des Bad Godesberger Bezirksbürgermeisters Michael Wenzel und Bonns Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall. Der Eigenanteil der Stadt Bonn für die Neugestaltung beträgt 1,3 Millionen Euro.