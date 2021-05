Beiträge in Zeiten von Corona : Stadt und Land erstatten Beiträge für Kita und OGS

Bonn Der Hauptausschuss hat am Donnerstagabend beschlossen, die Hälfte der Beiträge für Kita, Tagespflege und OGS zu erstatten. Familien sollen für Mai und Juni Geld zurückerhalten.

Jetzt ist es amtlich: Alle Eltern, deren Kinder einen Betreuungsplatz in der Kita und Tagespflege oder Offenen Ganztagsschulen haben, sollen für Mai und Juni die Elternbeiträge erstattet bekommen. Der Hauptausschuss, der am Donnerstagabend wegen der Corona-Pandemie anstelle des deutlich größeren Stadtrates tagte, beschloss, die Stadt Bonn soll den Eltern 50 Prozent der Beiträge erstatten.

Die andere Hälfte will das Land NRW tragen, wie aus einem Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses des Düsseldorfer Landtags von Donnerstag hervorgeht. So soll das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) insgesamt 64 Millionen Euro landesweit zur hälftigen Erstattung der Elternbeiträge in den Kitas und Tagespflegestellen bereitstellen. Das NRW-Ministerium für Schule und Bildung schießt laut Pressestelle insgesamt 22 Millionen Euro zur Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung und für sonstige Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe l zu.