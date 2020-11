Beschwerden über Dauerparker : Stadt Bonn führt Bewohnerparken in der Weststadt ein

Bonn Mehrere Anwohner der Weststadt hatten sich in der Vergangenheit über blockierte Stellflächen vor ihren Häusern beschwert. Berufspendler müssen sich nun Alternativen suchen.

Ziel der neuen Regelung sei es, Dauerparker, die nicht in diesem Gebiet wohnen, fernzuhalten und die Parksituation für Anwohner zu verbessern, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Bezirksvertretung Bonn hatte am 3. September 2019 zunächst die Einführung des Bewohnerparkens im Musikerviertel beschlossen. Am 6. Oktober dieses Jahres folgte sie zahlreichen Bürgeranträgen, die eine Ausweitung gefordert hatten.