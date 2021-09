Zwei Tests pro Woche : Stadt Bonn führt PCR-Lollitest in Kitas ein

Bonn Die Stadt Bonn führt in allen Kindertagesstätten einen „PCR-Lollitest“ ein, mit dem die Kinder zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden sollen. Die Regelung gilt ab Montag, wie das Presseamt mitteilte.

Die Pooltests werden bisher schon an den Grundschulen eingesetzt. Dabei lutschen die Mädchen und Jungen 30 Sekunden auf einem Abstrichtupfer. Pro Gruppe wird noch am selben Tag eine anonyme Sammelprobe in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet. Nur wenn der „Pool“ positiv ist, werden am nächsten Tag Einzelproben untersucht, so die Stadt. Diese Methode sichere ein verlässliches Ergebnis. Zudem könne eine mögliche Infektion bei einem Kind durch einen PCR-Test deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnelltest, sodass auch die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitig erkannt werde.