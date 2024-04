Lösungsmittel-Fund in Bonn Stadt Bonn geht Hinweisen zu illegal entsorgten Fässern nach

Nach stundenlangem Einsatz gab es gegen 21.45 Uhr schließlich Entwarnung: Die rostigen Metallfässer, die am Dienstag in Dransdorf in der Nähe der Haltestelle „Robert-Kirchhoff-Straße“ entdeckt wurden, enthielten eingetrocknete Lösungsmittel und keine giftigen Chemikalien. Seit dem Nachmittag waren, wie berichtet, rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Ordnungsdienst vor Ort mit der Bergung des illegal abgelegten Mülls beschäftigt. Da es keinen Hinweis auf den Inhalt gab, wurde sogar ein Messfahrzeug des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW nach Bonn beordert.