Erste Bilanz Stadt Bonn lässt vor Rosenmontagszug 48 Fahrzeuge abschleppen

Auch die Polizei spricht von einem „überwiegend friedlichem Verlauf“. Es gab insgesamt nur neun Platzverweise, in Gewahrsam wurde niemand genommen. Ein 19-Jähriger muss ein Zwangsgeld zahlen, weil er gegen ein im Vorfeld ausgesprochenes Betretungsverbot verstoßen hatte. Die Polizei verzeichnet drei Fälle von Körperverletzung. In ebenfalls drei Fällen wurden Frauen sexuell belästigt. Zwei von ihnen wurde an Gesäß, einer von ihnen in den Schritt gefasst. In jedem der drei Fälle nahmen die Beamten die mutmaßlichen Täter vorübergehend mit ins Polizeipräsidium und behandelten sie erkennungsdienstlich. In 16 Fällen leisteten Personen Widerstand gegen den Ordnungsbeamte.