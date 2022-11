Tausendfüßler in Bonn : Stadt Bonn lehnt Ausbaupläne weiterhin ab

Bürgerinitiative kritisiert Planung zum Bonner Tausendfüßler : „Es ändert sich nichts im Hinblick auf die zerstörerische Planung“ Die Kölner Bezirksregierung hat überarbeitete Planungsunterlagen zum Ausbau des Tausendfüßlers in Bonn veröffentlicht. An der Verbreiterung auf sechs Spuren plus Standstreifen hält die Autobahn GmbH fest. Eine Bürgerinitiative kritisiert das Vorhaben.