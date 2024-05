Anfrage der Linksfraktion Stadt Bonn lehnt Böllerverbot an Tierheim ab

Wenn die grellen Lichter von Feuerwerkskörpern den Nachthimmel erleuchten, ist das für viele Zuschauer ein schöner Anblick. Andere aber kritisieren die Böllerei und sehen in ihr nicht nur eine Umweltverschmutzung, sondern auch Stress für Tiere. Gerade an Orten, an denen sich viele Tiere aufhalten, könnte das zum Problem werden, meint die Bonner Linksfraktion. Und macht sich daher aus Tierschutzgründen für ein Böllerverbot rund um das Bonner Tierheim stark.