Millionenlast für den Haushalt Diese Mieten zahlt die Stadt Bonn für neue Bürogebäude

Die Entscheidung ist gefallen: Die Stadt Bonn mietet ab 2025 zwei große Bürogebäude in Beuel und der Nordstadt, um dort insgesamt mehr als 1200 Mitarbeiter unterzubringen. Zusammen mit einer weiteren, bereits beschlossenen Anmietung in Bad Godesberg entstehen der Kommune damit ab dem nächsten Jahr zusätzliche Kosten von rund 6,7 Millionen Euro jährlich. Den beiden Verträgen in Beuel und der Nordstadt stimmte der Betriebsausschuss des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung zu. Um diese Objekte geht es: