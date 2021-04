Kostenpflichtiger Inhalt: Morsche Stellen entdeckt : Stadt Bonn prüft Statik des Römerkrans

Kein Durchgang: Der Römerkran ist abgesperrt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn hat bei Untersuchungen am Römerkran an der Ecke Augustusring/Römerstraße morsche und faule Stellen am Holz festgestellt. Deshalb wurde er vorsichtshalber mit einem Bauzaun abgesperrt.