Erstaufnahmestelle in Buschdorf nimmt Betrieb auf : Stadt Bonn rechnet mit bis zu 4500 Flüchtlingen

Helfer tragen Möbelstücke in die künftigen Gemeinschaftsunterkünfte. Foto: Martin Wein

Buschdorf Die Stadtverwaltung rechnet in den nächsten Wochen mit einer Aufnahme von bis zu 4500 Flüchtlingen aus der Urkaine – das Gros Kinder und Jugendliche, die beschult werden müssen. Unterdessen hat die Erstanlaufstelle in Buschdorf hat ihre Arbeit aufgenommen. Im Notfall dürfen auch Haustiere mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Wein

Es ist eine Zahl, die schwindelig macht: Die Bonner Stadtverwaltung rechnet gemäß Angaben des Landes NRW mit der Aufnahme von bis zu 4500 geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Dabei wird nicht nur die Unterbringung mit Fortdauer des Krieges unbürokratische Lösungen und wachsende Kraftanstrengungen erfordern. Da mindestens zwei Drittel der Ankommenden Kinder und Jugendliche sind und damit nach ihrer Registrierung der Schulpflicht unterliegen, müssen sich auch die Schulen auf einen Ansturm von 3000 und mehr Schülerinnen und Schülern einstellen. Von einer „immensen Herausforderung“ sprach Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Freitag. Bund und Land müssten daher endlich „Klarheit über die Verteilung der Geflüchteten und die Übernahmen unserer Kosten schaffen“.

Ein Etappenziel immerhin ist geschafft. Am Freitag um 14 Uhr nahm die neue Erstaufnahmestelle in der Ernst-Robert-Curtius-Straße 12 in Buschdorf ihre Arbeit auf. Zwei Stunden früher waren noch Helfer mit letzten Handgriffen in dem leerstehenden Bürogebäude beschäftigt, das der ehemalige Solar-Unternehmer Frank Asbeck der Stadt zunächst für ein halbes Jahr mietfrei zur Verfügung gestellt hat. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit orangen Warnwesten vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) putzten die Böden. Der 19 Jahre alte Informatikstudent Nils Witt und ein Kollege schleppten Schränke in die künftigen Gemeinschaftszimmer. Der Bonner hatte nach der Flut im Ahrtal seine Freude am Ehrenamt entdeckt. „Man muss doch etwas tun“, sagte er.

Helfer gesucht Fünf Ehrenamtliche pro Schicht in Buschdorf nötig Auch für den Betrieb der Erstanlaufstelle sucht das Deutsche Rote Kreuz nach wie vor ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Dort werden rund um die Uhr fünf Personen benötigt, um den Betrieb zu gewährleisten. Dazu kommt Wachpersonal. Freiwillige können sich tagesaktuell als normale Helfer oder als Dolmetscher für einzelne Schichten eintragen, ohne Mitglied einer Hilfsorganisation zu sein. Besondere Qualifikationen sind nicht erforderlich. Insgesamt 120 Personen haben sich bereits als Dolmetscher angeboten, die entweder ukrainisch oder russisch sprechen. Nach der Nationalität der Helfenden wird dabei nicht gefragt. Interessierte können sich unter www.drk-team-bonn.de unverbindlich registrieren.

Ein Corona-Test ist obligatorisch

DRK-Flüchtlingskoordinator Peter Winter zeigte OB Dörner, Sozialdezernentin Carolin Krause und DRK-Vorständin Petra Heller die Warteräume für den obligatorischen Corona-Schnelltest und den Empfang im Foyer. Auf den Tischen im offenen Speiseraum lagen schon Trinkpäckchen, Äpfel und eingepackte Kekse verteilt. „Die Betten bauen wir erst nach Bedarf auf“, sagte Winter. 50 Menschen könne man zunächst im Erdgeschoss aufnehmen. Sobald es einen Duschcontainer gebe, sollten 80 weitere Plätze im Obergeschoss hinzukommen. Kurzfristig fehlen nur noch die vorgeschriebenen Rauchmelder.

Krause freute sich sichtlich über die Fortschritte. „So schnell hatte ich noch nie einen Schlüssel in der Hand“, wusste sie zu berichten. Vor 14 Tagen habe Asbeck ihr während einer Sitzung gemailt. Keine zwölf Stunden später war alles geregelt. Auf den ersten Blick scheint die Unterkunft in einem ruhigen Gewerbegebiet nahe dem Nordfriedhof ohne direkten Busanschluss etwas abgelegen. „Viele Geflüchtete kommen aber tatsächlich mit dem Auto“, erklärte Krause. Dafür stehen Parkplätze bereit. Andere wolle man vom ersten Anlaufpunkt im Container am Windeckbunker zunächst mit Taxen nach Buschdorf bringen. Wer nicht sofort eine Unterkunft bekommt, kann hier zunächst ein paar Tage ausruhen und im Notfall sogar sein geliebtes Haustier mitbringen.

Bislang sind 1573 Geflüchtete aus der Ukraine registriert

Vier Wochen nach Beginn des russischen Angriffs hatten Beschäftigte der Bürgerdienste am Freitagmorgen bereits 1573 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. 486 davon hat die Verwaltung in Hotels untergebracht. 243 wohnen vorerst in städtischen Unterkünften. 221 sind privat untergekommen. In der ehemaligen Landwirtschaftskammer in Roleber will die Stadt bis Anfang April 400 weitere Plätze schaffen, in der soeben erworbenen König-Fahd-Akademie in Lannesdorf mittelfristig zusätzlich 120.

Dabei müssten sich alle Bewohner städtischer Einrichtungen einem Gesundheitsscreening unterziehen, betonte Krause. So solle beispielsweise mit einer Röntgen-Aufnahme ausgeschlossen werden, dass unerkannte Tuberkulose-Fälle auftauchen. Auch ein Impfangebot gegen Covid-19 und Masern für Kinder werde vorgehalten. „Allerdings ist die Zahl der Ungeimpften nicht so groß wie befürchtet. Viele Impfungen wurden zentral registriert und nicht mit einem Impfausweis bestätigt“, erklärt Krause. Ähnlich sei es bei Masern. Dagegen werde in der Ukraine zu anderen Lebenszeitpunkten geimpft als in Deutschland.

Noch ist eine Registrierung in Buschdorf nicht möglich

Krause und Dörner machten allerdings keinen Hehl daraus, dass sie sich bei der Registrierung der Geflüchteten vereinfachte Verfahren wünschen. „Viele kommen ja mit ihrem Reisepass. Da sind die Anforderungen zu hoch“, sagte Dörner. So sei es auch nicht möglich, die Registrierung in Buschdorf zu erledigen, da melde-, ausländer- und sozialrechtlich unterschiedliche Systeme bestünden. Überdies könne aufgrund vieler coronabedingter Ausfälle kein Personal abgeordnet werden. Immerhin solle eine Terminbuchung in der Erstanlaufstelle möglich sein. „Für uns ist das alles ja auch Neuland“, betonte Dörner. In der Flüchtlingswelle von 2015 hatte das Land die Erstaufnahme organisiert.

Foto: Martin Wein Das Gebäude von Frank Asbeck in Buschdorf wurde in nur zwei Wochen als Erstaufnahmestelle hergerichtet. zurück

weiter