Nach langer Wartezeit : Stadt Bonn baut Rolltreppen am Motel One ein

Der U-Bahn-Zugang am Motel One erhält jetzt Rolltreppen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach langer Wartezeit baut die Stadt Bonn die Rolltreppen am U-Bahn-Zugang am Motel One ein. Für die nächtlichen Montagearbeiten wird ein Kran aufgestellt.



Die Stadtwerke Bonn (SWB) SWB bauen nach rund zwei Jahren Stillstand in den Nächten von Mittwoch, 8. Juni, auf Donnerstag, 9. Juni, sowie von Donnerstag, 9. Juni, auf Freitag 10. Juni, am Hauptbahnhof neue Rolltreppen unterhalb des Hotels Motel One ein. Die Bahnlinien sind laut Mitteilung der SWB nicht betroffen.

Die Fahrtreppen würden in mehreren Teilen angeliefert und vor Ort zusammengebaut. Für die nächtlichen Montagearbeiten werde ein Kran in der Maximilianstraße aufgestellt.

Die nächtlichen Kranarbeiten seien jeweils von 21 bis etwa 5 Uhr geplant. Ab dem 10. Juni würden die Fahrtreppen fertig montiert, elektrisch angeklemmt und geprüft. Nach Angaben der SWB sollen die neuen Fahrtreppen voraussichtlich Ende Juni bis Anfang Juli in Betrieb genommen werden. Der Zugang unterhalb des Hotels Motel One bleibe für Fahrgäste verengt erhalten. Er werde nur in den beiden Nächten des Einbaus stundenweise voll gesperrt. Fahrgäste sollten dann den Zugang zum Hauptbahnhof an der Straßenbahnhaltestelle „Thomas-Mann-Straße“ nehmen.

Wie berichtet, muss die Stadt rund 70.000 Euro für den Einbau der neuen Rolltreppen zur U-Bahn berappen. Sie hatte dem Investor des Urban-Soul-Komplexes, „Die Developer Projektentwicklung GmbH“ aus dem Zech-Konzern, seinerzeit im Kaufvertrag und der Baugenehmigung erlaubt, das neue Motel One so weit über den Abgang ragen zu lassen, dass die alten Fahrtreppen nicht mehr passten. Stadt und Stadtwerke verhandelten daraufhin mehr als ein Jahr mit dem Investor, wer welchen Teil der Kosten trägt, bis der Auftrag vergeben werden konnte.

(ga)