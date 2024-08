Umstrittenes Verkehrsprojekt Stadt Bonn schlägt für die Adenauerallee einen Kompromiss vor

Von der Adenauerallee gibt es in doppelter Weise Neues zu berichten. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, liegen die Bauarbeiten an der südlich angrenzenden Willy-Brandt-Allee gut in der Zeit. Die in den vergangenen Wochen gesperrte Zufahrt von dort in die Adenauerallee werde am Freitag, 9. August, wieder freigegeben (siehe „Willy-Brandt-Allee“). Das Presseamt teilte darüber hinaus mit, wie sie mit der künftigen Verkehrsführung auf der Adenauerallee nach der laufenden Kanalsanierung mit anschließender Erneuerung der Fahrbahndecke umzugehen gedenkt.