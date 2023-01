Vermuteter Rohrbruch : Stadt Bonn schließt erneut Becken im Frankenbad

Bonn Die Stadt Bonn schließt erneut das Lehrschwimmbecken im Frankenbad. Die Verwaltung vermutet, dass es zu einem Rohrbruch gekommen ist. In den vergangenen Wochen mussten aus diesem Grund immer wieder Bäder schließen.

Das Sport- sowie Mehrzweckbecken sind laut Stadt weiterhin nutzbar. Die betroffenen Schulen und Vereine seien bereits durch das Sport- und Bäderamt informiert worden. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind und das Becken wieder uneingeschränkt genutzt werden kann, will die Verwaltung darüber informieren.

Rohrbrüche in Schwimmbädern beschäftigen die Stadt seit einiger Zeit immer wieder: Im November musste deshalb auch die Beueler Bütt zeitweise schließen. Im Dezember gab es im Hardtbergbad zudem einen Rohrbruch in der Heizungsanlage, durch den Wasser in den Hauptstromverteiler lief. Von der Schließung waren auch Schulen und Vereine betroffen.