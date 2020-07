Bonner Polizei und Ordnungsamt : Stadt Bonn setzt Kontrollen am Bonner Rheinufer fort

Bonn Erneut waren am Freitagabend Streifen der Bonner Polizei und des Ordnungsamtes am Rheinufer unterwegs um Ansammlungen von zu vielen Personen aufzulösen und Präsenz zu zeigen.

70 Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsaußendienstes waren am Freitagabend erneut an den links- und rechtsrheinischen Uferpromenaden unterwegs. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Stadt Bonn vermehrte Kontrollen am Rheinufer durchgeführt, der GA berichtete.