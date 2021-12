Anwohner der Luisenstraße ärgert sich : Stadt Bonn setzt politischen Beschluss zwei Jahre lang nicht um

Die Bezirksvertretung Bonn hatte sich dafür ausgesprochen, dass in der Luisenstraße verkehrsberuhigende und verkehrssichernde Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Vor drei Jahren hat ein Anwohner in einem Bürgerantrag gefordert, dass die Stadt Bonn in der Luisenstraße verkehrsberuhigende Maßnahmen umsetzt. Die Politik beschloss den Antrag, bisher ist aber nichts passiert. Nun hat der verärgerte Anwohner einen neuen Antrag gestellt.

Der Beschluss der Bezirksvertretung Bonn liegt zwei Jahre zurück. Passiert ist aber bisher nichts. Das verärgert einen Bewohner der Luisenstraße. 2018 hatte er in seinem Bürgerantrag gefordert, dass in der Straße verkehrsberuhigende und verkehrssichernde Maßnahmen durchgeführt werden. Und die Mitglieder des Gremiums hatte sich im Januar 2019 einstimmig dafür ausgesprochen.

Der Beschluss enthält acht Punkte, um die die Stadt sich kümmern soll. Unter anderem: „Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine Planung zu erarbeiten, die Luisenstraße von der Ecke Argelanderstraße bis zum Kreisverkehr an der Ecke Bonner Talweg / Graf-Stauffenberg-Straße in eine Fahrradstraße umzuwandeln.“

Zu den weiteren Punkten zählen: Es solle die Möglichkeit geprüft werden, ob die Durchfahrt auf Anlieger beschränkt werden kann – eventuell nach einer Testphase. Weiter wird gefordert, dass eine möglichst großflächige Beschriftung (Fahrradstraße, Tempo 20) auf der Straße aufgebracht wird, dass Zebrastreifen auf Höhe der Bushaltestelle (Geißlerstraße) sowie an der Verkehrsinsel (Ecke Heinrich-Körner-Straße) eingerichtet werden und dass der Busverkehr weiter in beide Richtungen erlaubt bleibt.

In Poppelsdorf soll rund um den Unicampus eine Fahrradzone enstehen. Das hat die Bezirksvertretung Bonn beschlossen. Radfahrer hätten dort dann Vorrang. Für die Stadt ist es ein Pilotprojekt. In Bremen entstand vor einem Jahr die erste Fahrradzone Deutschlands.

Beschluss der Bezirksvertretung : Campus Poppelsdorf wird Fahrradzone In Poppelsdorf soll rund um den Unicampus eine Fahrradzone enstehen. Das hat die Bezirksvertretung Bonn beschlossen. Radfahrer hätten dort dann Vorrang. Für die Stadt ist es ein Pilotprojekt. In Bremen entstand vor einem Jahr die erste Fahrradzone Deutschlands.

Anwohner der Luisenstraße stellt zweiten Bürgerantrag

Weil sich offenbar nichts getan hat, hat der Anwohner einen neuen Bürgerantrag gestellt. Darin weist er darauf hin, dass seit seinem ersten Antrag drei Jahre vergangen sind. „Was ist seitdem passiert?“, fragt er. „In diesen drei Jahren habe ich mich mit zahlreichen Nachfragen, telefonisch und per Mail, an die Stadtverwaltung gewandt. Persönlich bin ich beim damaligen OB in der Bürgersprechstunde gewesen und habe mich nach dem aktuellen Stand erkundigt.“