Kriminalität und Müll als Problem So will die Stadt Bonn sicherer und sauberer machen

Sicherer, ordentlicher und sauberer will die Stadtspitze Bonn machen. Dafür hat sie nun ein Konzept vorgelegt, in das auch Anregungen von Bürgern eingeflossen sind. So soll das Ordnungsamt künftig verstärkt patrouillieren und durch mehr Personal Verstöße, beispielsweise beim Parken oder auch wilden Müll, konsequenter ahnden können. Ein privater Sicherheitsdienst soll „Altstadt-Guides“ stellen, die in den Abendstunden für Ruhe sorgen. Auch Künstliche Intelligenz spielt eine Rolle: Mit Radarkameras will die Stadt Plätze überwachen, an denen es häufig Probleme gibt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro pro Jahr.