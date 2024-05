Sanierungsbeginn nächste Woche Stadt Bonn soll auf der Adenauerallee keine Fakten schaffen

Bei der Kanalsanierung der Adenauerallee ab Montag soll die Stadt Bonn noch nicht die Aufteilung des Straßenraums festlegen – also keine Arbeiten durchführen, die Einfluss auf die Lage des Bordsteins haben. Das fordert die CDU in einem Dringlichkeitsantrag, der am Dienstagabend in der Bezirksvertretung Bonn breite Zustimmung fand. Denn der umstrittene, dreimonatige Verkehrsversuch ende erst am Freitag. Danach muss die Stadt die Daten dazu, wie sich die Umwidmung der Außenspuren für Radfahrer auf den Verkehr ausgewirkt hat, noch auswerten und der Politik vorstellen.