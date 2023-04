Angespannte Haushaltslage Stadt Bonn soll vier Millionen Euro bei Personal streichen

Derweil hagelte es weiterhin Kritik an der Finanzpolitik der grün-linken Ratsmehrheit und den bereits für 2024 geplanten Erhöhungen bei Gewerbesteuer und möglicherweise auch bei der Grundsteuer. So steht auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg der aktuellen Haushaltspolitik der Stadt kritisch gegenüber. „Die angekündigte Erhöhung der Grund- oder Gewerbesteuer für 2024 kommt für die Unternehmen nach der Coronapandemie und der Energie- und Ukrainekrise zur Unzeit. Statt zusätzlicher Belastungen brauchen sie Entlastungen, unter anderem um die notwendigen Investitionen in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz stemmen zu können“, erklärte Stefan Hagen, Präsident der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Hagen verweist auf eine von der Kammer jüngst in Auftrag gegebenen Analyse des Haushaltsplanentwurfs durch den Finanzwissenschaftler Professor Harald Schoelen von der Hochschule Niederrhein. Darin zeige sich, dass sich die Stadt Bonn einer strikteren Aufgabenkritik unterziehen und ihre Ausgaben dringend minimieren müsse. Hagen: „Professor Schoelen hat empfohlen, die freiwillige Fortführung der Haushaltssicherung als internes Konsolidierungskonzept zu erwägen. Die Stadt Bonn verfügt – gemessen am zugehörigen Gemeindecluster – über eine überdurchschnittliche Nettosteuerquote. Der Stadt fehlt es damit also im Grundsatz nicht an der ertragsseitigen Kraft.“ Es sei wichtig, zu einer Konsolidierung des Haushalts auf der Ausgabenseite zu kommen.