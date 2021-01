Handlungsfreiheit eingeschränkt : Stadt Bonn startet ohne Haushalt ins neue Jahr

Bonn Bis zum Sommer wird es wohl noch dauern, bis der Rat den Doppelhaushalt 2021/2022 verabschiedet hat. Das hat Folgen für die Arbeit der Stadtverwaltung.

Das dürfte ein halbes Jahr so bleiben. Eigentlich wollte Kämmerin Margarete Heidler den Etat, den sie wegen der Pandemie erst im Dezember in den Rat eingebracht hatte, in der März-Sitzung verabschieden lassen – das entspricht einer Fristsetzung des Landes NRW. Doch die Fraktionen fordern mehr Zeit. Da die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen, SPD, Linkspartei und Volt jetzt erst zum Abschluss kommen, werden auch erst am 21. Januar die Ratsausschüsse gebildet. Danach können die Etatberatungen starten. „Es ging einfach nicht schneller, obwohl wir über die Weihnachtsferien durchgearbeitet haben“, sagt Tom Schmidt, der Fraktionsgeschäftsführer der Grünen. Ziel sei nun, den Haushalt vor der Sommerpause zu verabschieden.