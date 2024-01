Stadt Bonn stellt Geld zur Verfügung Projekt „Rucksack Kita“ kann 2024 weitergehen

Die Elterngruppen treffen sich wöchentlich in der Kita und werden von mehrsprachigen Begleiterinnen angeleitet. Die Eltern, die in der Regel Mütter sind, erarbeiten nach einem vom Land NRW für das Programm Rucksack Kita vorgegebenen Konzept, wie sie ihre Kinder systematisch unterstützen können. Diese Übungen umfassen Aktivitäten wie Spielen, Basteln, Malen, Lesen, Singen, Beobachten und Erzählen und beziehen sich jeweils auf ein Thema. „Die Mütter nehmen sie quasi „im Rucksack“ mit nach Hause und setzen sie dort täglich mit ihren Kindern um“, so die Stadt. Parallel zur herkunftssprachlichen Förderung in der Familie sollen die wöchentlichen Themen in der Zweitsprache Deutsch aufgegriffen werden, sodass die Kinder ihre sprachlichen Kompetenzen in beiden Sprachen festigen und erweitern können.