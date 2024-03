Melanie Seht wechselt nach Düsseldorf Stadt Bonn sucht neue Leitung für die Touristeninformation

Der Fremdenverkehr ist in Bonn wirtschaftlich betrachtet eine Schlüsselbranche. 2019 – also im letzten Jahr vor der Pandemie – haben Touristen der Branche in Bonn nach Angaben der Wirtschaftsförderung rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz beschert. Allerdings hat die Stadt mit 1.631.834 Übernachtungen von Gästen in Hotels und Pensionen im Jahr 2023 den Stand vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht. Um dieser Bedeutung Rechnung zu tragen und den positiven Trend zu festigen, hat die Wirtschaftsförderung die Neuausrichtung der Tourismus-Strategie zu einem Fokusthema erklärt. So habe man damit begonnen, das Anfang 2023 vom Rat beschlossene Touristische Leitbild konkret umzusetzen, berichtet die Stadtverwaltung in einer Vorlage. Neue touristische Themenfelder wie das politische Bonn mit dem 75. Jubiläum des Grundgesetzes in diesem Jahr sollen gestärkt und neue Themen mit Potenzial wie das Weltkulturerbe Niedergermanischer Limes oder die UN-Stadt Bonn sollen touristisch entwickelt werden.