Zahlreiche Terminausfälle IT-Probleme legen Bonner Bürgeramt lahm

Matthias Bastian (45) wollte eigentlich nur seinen neuen Personalausweis abholen, auch das funktionierte nicht. Nach einiger Diskussion erhielt er für diesen Freitag einen neuen Termin. „Ich brauche den Pass unbedingt, weil ich am Abend verreisen will“, erklärte er. Empört zeigte er sich darüber, dass die Frau am Schalter von ihm zunächst einen Beweis für die Reise verlangt habe. „Ich fahre mit dem Camper, da kann ich nichts beweisen.“ Auch Daniel Tilch (30) ging am Donnerstagmittag wieder unverrichteter Dinge zurück an seinen Schreibtisch. Auch er hatte für den nächsten Tag einen neuen Termin bekommen und wunderte sich, wie das funktionieren soll, wo doch vermutlich bereits viele andere Bürger reguläre Termine gebucht hätten. Bockshecker erklärte: „Wir überbuchen den Freitag, um möglichst viele Termine, die heute ausgefallen sind, zusätzlich bearbeiten zu können.“ Das sei bedauerlicherweise vermutlich wieder mit längeren Wartezeiten verbunden. Das Personal solle aber verstärkt werden, auch geht Bockshecker davon aus, dass die Öffnungszeit sich deswegen nach hinten verlängern werden.