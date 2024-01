Online-Panne Terminbuchung bei der Stadt Bonn war zeitweise nicht möglich

Ein rotes Dreieck mit einem Ausrufezeichen in der Mitte tauchte am vergangenen Dienstag auf der Webseite onlinetermine.bonn.de der Stadt Bonn auf. Normalerweise hätte dort eine Möglichkeit zum Buchen von Terminen beim Dienstleistungszentrum in Bonn erscheinen müssen. Doch am Dienstag sprach der Browser eine Warnung für diese Webseite aus: „Dies ist keine sichere Verbindung.“ Weiter hieß es, dass Hacker versuchen könnten, Daten zu stehlen, zum Beispiel Passwörter.