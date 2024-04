Verbindung zwischen Innenstadt und Rheinufer Stadt Bonn will die Unterführung an der Brüdergasse umbauen

In diesem Herbst soll der weitere Umbau der Brüdergasse in der Bonner Innenstadt beginnen. Die Bonner Bezirksvertretung hat der Planung zugestimmt. Die Stadt geht davon aus, dass die Bauarbeiten etwa ein halbes Jahr Zeit in Anspruch nehmen werden. Die Kosten für das vom Land im Rahmen des Masterplans Innere Stadt geförderte Projekt liegen alles in allem bei knapp zwei Millionen Euro. Es geht vor allem um die Neugestaltung der gegenwärtig wenig ansprechenden Fußgängerunterführung, die die Innenstadt mit dem Bonner Opernhaus und letztlich mit dem Rheinufer verbindet. Dieser Weg ist recht steil und insbesondere für Rollstuhlfahrer nicht leicht zu nehmen.