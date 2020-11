Personalien im Rathaus : Vier Frauen regieren an der Spitze von Bonn

Vier Frauen arbeiten in Zukunft an der Spitze von Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Im Rathaus haben künftig vier Frauen das Sagen: Oberbürgermeisterin Katja Dörner soll in dieser Ratsperiode ausschließlich von Bürgermeisterinnen in ihrer Eigenschaft als Repräsentantin der Stadt vertreten werden. Ein Mann steht dagegen in den Startlöchern.

Eine reine Frauenriege wird in dieser Ratsperiode die Stadt Bonn repräsentieren: In der konstituierenden Stadtratssitzung am Donnerstagabend sollen drei Frauen als Bürgermeisterinnen und damit als Stellvertreterinnen von Bonns neuer Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) in ihrer Rolle als Repräsentantin der Stadt Bonn gewählt und vereidigt werden.

Die Grünen als größte Ratsfraktion wollen Fraktionsneuling Melanie Grabowy als Erste Bürgermeisterin ins Rennen schicken. Die Leiterin einer Gesamtschule in Windeck holte für die Grünen bei dieser Kommunalwahl als Newcomerin in Poppelsdorf das Direktmandat. Zweite Bürgermeisterin soll die CDU-Stadtverordnete Ursula Sautter (55) werden. Guido Déus, neuer Chef der CDU-Ratsfraktion, hatte ursprünglich Fraktionsmitglied Julia Polley als künftige Bürgermeisterin vorgeschlagen. Die Vorsitzende der Frauen-Union in unterlag dann in geheimer Abstimmung ihrer Mitbewerberin in der Fraktionssitzung am Montagabend.

Sautter lebt mit ihrer Familie in Lessenich und ist beruflich als Projektreferentin für Bildung und Inklusion beim Hildegardis-Verein tätig. Der Verein wurde 1907 zur Förderung von Frauenstudien gegründet und sitzt in Bonn. Sautters gehört wie Polley der Fraktion seit dieser Kommunalwahl an.

Ein Mann als Bezirksbürgermeister

Dritte im Bunde ist Gaby Mayer, bisherige Vize-Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, und hat als Einzige des Spitzentrios Erfahrung in der Ratsarbeit. Die 1966 in Bonn geborene Sozialdemokratin ist als Leitende Verwaltungsbeamtin im Finanzmanagement tätig.