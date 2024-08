Rabatt in Bonn Stadtangestellte sollen weiter günstiges Deutschlandticket erhalten

Die Stadt will ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin den Bezug eines vergünstigten Deutschlandtickets ermöglichen. Das Modell, mit dem dies bisher möglich war, läuft allerdings Ende September aus, wie die Verwaltung in einer Beschlussvorlage für die Fachausschüsse und den Rat ausführt. Es muss also eine neue Lösung her.