Geräte messen Luftqualität : Stadt Bonn will 6000 CO2-Ampeln für Schulen anschaffen

Stadt Bonn will 6000 CO2-Ampeln für Schulen anschaffen

Die Stadt Bonn will 6000 Messgeräte für Schulen und Kitas anschaffen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Bonn Die Stadt Bonn will 6000 sogenannte CO2-Ampeln für Schulen und Kindertagesstätten anschaffen. Auf diese Weise soll die Luftqualität gemessen werden, um in Zeiten von Corona-Pandemie und Energiekrise ausreichend Austausch zu gewährleisten.

Die Stadt will über ein Förderprogramm des Landes NRW knapp 6000 CO2-Ampeln für alle Schulen und Kindertagesstätten anschaffen. Einen entsprechenden Beschluss hat der städtische Krisenstab gefasst, wie die Verwaltung mitteilt.

Das regelmäßige Stoß- und Querlüften bleibe weiterhin die wirkungsvollste Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität. Die CO2-Messgeräte zeigen laut Mitteilung an, wann ein Raum aufgrund seiner Kohlendioxid-Konzentration zu lüften ist. So wolle die Stadt mit Blick auf die Corona-Pandemie im kommenden Herbst/Winter und angesichts der Energiemangellage und drohenden Energiekrise noch zielgenauer einen Luftaustausch und einen möglichst optimierten Energieverbrauch in den Schulen und Kitas erreichen. Das Land stelle der Stadt für die Geräte rund eine Million Euro bereit. Den Bewilligungsbescheid habe die Verwaltung bereits erhalten.