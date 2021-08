Beginn noch in diesem Jahr : Stadt Bonn will Budapester Straße zur Grünfläche umgestalten

Die Budapester Straße soll neu gestaltet werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Noch in diesem Jahr soll die Budapester Straße zwischen Windeckbunker und Pavillon zur Grünfläche umgestaltet werden. Geplant sind unter anderem mehr Bäume, ein neuer Kinderspielplatz sowie Platz zum Picknicken.

Die Stadt will noch in diesem Jahr mit der Neugestaltung der Budapester Straße zwischen Windeckbunker und Pavillon beginnen. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung hervor, mit dem sich der Planungsausschuss an diesem Donnerstag befassen wird. Dem Ausbau dieses Abschnitts, der derzeit von wenigen Grünflächen, Bäumen und einem bescheidenen Kinderspielplatz, aber weitgehend von steinernen Wegen geprägt ist, hat die Bezirksvertretung Bonn in der vergangenen Woche bereits zugestimmt.

Die Planung des Büros Scape Landschaftsarchitekten aus Düsseldorf sieht eine Umgestaltung zur Grünfläche vor, die etwa Dreiviertel des beplanten Areals einnehmen soll. Es ist eine zentrale Wiese geplant. Der alte Baumbestand soll weitgehend erhalten bleiben. Vier Bäume müssten nach Angaben der Verwaltung weichen, von denen zwei krank seien. Im Gegenzug ist das Pflanzen von 13 neuen Bäumen angedacht. Die Ecke an der Budapester Straße soll die Anmutung eines Parks bekommen – mit einem neuen Kinderspielplatz samt Kriechtunnel und Kletterlandschaft. Freiraum für Picknicks und Frisbeespielen soll entstehen. Am Pavillon könnte ein Caféroller Platz finden. Zudem soll die alte Bastionsmauer zur Florentiusstraße erlebbar gemacht werden, so die Planer. Die Kosten belaufen sich auf knapp 605.000 Euro. Den größten Teil steuert das Land über den Städtefördermittel-Topf bei. Der Fördergeber besteht darauf, dass der erste Spatenstich noch in diesem Jahr zu erfolgen hat.

Wie die Verwaltung der Bezirksvertretung mitteilte, will man im Dezember beginnen und im Sommer 2022 fertig sein. Bis dahin soll die Planung für den anschließenden Abschnitt zwischen Bunker und dem Durchgang des früheren Stadthauses (Seitenfenster von C&A sowie der heutigen Bibliothek) fertig sein, um dort nahtlos mit der Begrünung fortzufahren. Der Städtebau- und Gestaltungsbeirat hatte vor vier Jahren empfohlen, an der Budapester Straße einen Erholungsraum zu schaffen, wie ihn auch der Masterplan Innere Stadt vorsieht. Der Beirat hatte außerdem eine öffentlich-kulturelle Nutzung des weitgehend leer stehenden Windeckbunkers vorgeschlagen und einen Aufbau mit Wohnungen. Der Planungsausschuss hatte die Verwaltung deshalb 2020 beauftragt, ein Interessenbekundungsverfahren potenzieller Investoren in die Wege zu leiten. Dazu hat es bisher keine weitere Vorlage der Stadt gegeben.