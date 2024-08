Kooperation mit Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Stadt Bonn steuert Verteilung von E-Scootern mit neuem Programm

Wer in Bonn einen E-Scooter oder ein Leihfahrrad abstellt, wird dabei beobachtet. Jede Ausleihe, jeder Fahrtweg, jeder Abstellort wird dokumentiert und festgehalten und erscheint als Datenpunkt in der Mobilitäts-Plattform MIAAS, die Paul Bossauer und sein Forschungsteam an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg entwickelt haben und die seit April bei der Stadt Bonn im Einsatz ist. Mithilfe des Systems sollen künftig unter anderem leere Mobilstationen an Verkehrshotspots vermieden werden. Sogar ein Belohnungssystem für Kunden beim Abstellen in bestimmten Bereichen ist denkbar, sagen die Entwickler.