Stellenzuwachs bei der Verwaltung Stadt Bonn will fünf neue Posten für Einbürgerungsbehörde

Die Stadt will fünf neue Stellen im Ausländeramt einrichten, was in ihren Augen zwingend notwendig ist. Grund sei die stark gestiegene Nachfrage und die Vorbereitung auf die Novellierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Über die entsprechende Vorlage sollen die Politiker an diesem Donnerstag im Hauptausschuss und eine Woche später im Rat entscheiden.