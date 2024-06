„Lindeblock“ in Godesberg Millionen-Miete: Stadt Bonn zieht bei Verhandlung den Kürzeren

Die Stadtverwaltung will nun doch den „Lindeblock“ in Bad Godesberg mieten, weil sie wegen zusätzlich geschaffener Dienstposten aus allen Nähten platzt. Im zuständigen Betriebsausschuss des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) sollen die Fraktionen am Dienstag über eine Dringlichkeitsvorlage abstimmen und einen Mietvertrag über sieben Jahre genehmigen. Im September vorigen Jahres hatten sie das SGB mit Nachverhandlungen beauftragt. Doch günstiger sind die Mietbedingungen nicht wirklich geworden.