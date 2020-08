Martinszug, Weihnachtsmarkt und Karneval : Stadt Bonn will noch keine Veranstaltungen absagen

Stadt Bonn will noch keine Veranstaltungen absagen

Der Martinszug 2019 in Bonn: Ob es dieses Jahr einen Zug geben wird, ist noch unklar. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ob Martinsumzüge, Weihnachtsmärkte und die Karnevalssession stattfinden können, ist noch unklar. Die Stadt Bonn erwartet eine klare Ansage vom Land und prüft, ob solche Events in kleineren Rahmen stattfinden können.

Die Stadt Bonn möchte noch keine Veranstaltungen wie Karneval, Martinszüge oder Weihnachtsmärkte absagen. Das teilt das städtische Presseamt mit. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist bereits abgesagt worden. Die Stadt Bonn will stattdessen prüfen, unter welchen Bedingungen gegebenenfalls kleinere Karnevals- oder Martinsveranstaltungen oder ein Weihnachtsmarkt in deutlich reduziertem Rahmen durchgeführt werden könnten.