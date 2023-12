Digitales Rathaus Stadt Bonn will weniger Sitzungen digital übertragen

In dieser Konstellation rechnet die Verwaltung mit jährlichen Kosten von 80.000 Euro. Sie hatte auch den Preis für den Kauf einer eigenen Anlage ermittelt. Er lag bei ungefähr 1,8 Millionen Euro. Gegen diese Investition sprach aus ihrer Sicht die ungeklärte Zukunft des Stadthaus, das ob seines maroden Zustandes entweder abgerissen oder saniert werden soll. Bei einem Kauf wäre außerdem mit einer Lieferzeit von einem Jahr zu rechnen. Neue Technik entspreche außerdem in der Regel nach fünf Jahren nicht mehr modernen Standards. Auch verweist die Verwaltung darauf, dass die Anforderungen an hybride Gremiensitzungen noch nicht vollends abzusehen seien. Seit der Pandemie wird darüber gesprochen, in welcher Weise in Ausnahmesituationen Gremiensitzungen in Videokonferenzen stattfinden können. Mit der Miete, so meinte die Verwaltung, sei die Stadt flexibler.