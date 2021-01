Verdienstausfall im Lockdown : Stadt Bonn zahlt für nicht fahrende Schulbusse

Bonn Auch Schulbusunternehmen müssen im Lockdown finanzielle Einbußen hinnehmen. Die Stadt Bonn will den Unternehmen, die sie mit dem Schülerspezialverkehr beauftragt hat, für Januar zumindest die Hälfte der entgangenen Einnahmen erstatten.

Corona wirkt sich in allen Bereichen des Lebens aus. So haben die Folgen der Entscheidung, den Schulunterricht wieder nur auf Distanz zu erteilen, nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern zu tragen. Auch einige Firmen sind von dieser einschneidenden Änderung im Schulbetrieb betroffen. Neben Betreibern der Schulkantinen und deren Lieferanten sind es auch Unternehmer, die den Schülerspezialverkehr sicherstellen. Letztere sollen nun auf Ratsbeschluss wenigstens die Hälfte ihrer mit der Stadt vertraglich zugesicherten Einnahmen erhalten. Das sind für die Zeit des Lockdown ab dem eigentlich geplanten Schulstart am 7. Januar bis Ende des Monats 42.500 Euro.

Mit dem eingeschränkten Schulbetrieb werde der Unterricht derzeit im Distanzunterricht erteilt, so die Verwaltung in ihrer Begründung. Gleichzeitig bieten die Schulen aber ein Notbetreuungsangebot für alle Schüler an, die zu Hause nicht betreut werden können. Das betreffe auch Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen, die auf den Schülerspezialverkehr angewiesen seien. Auf Nachfrage erklärte Stadtsprecherin Monika Hörig: Derzeit liege die Zahl der Kinder, die noch auf den Spezialverkehr angewiesen seien, bei rund 40. Die Zahl variiere von Tag zu Tag, da nicht alle Kinder an allen Tagen die Notbetreuung besuchen. Hauptsächlich handle es sich um Schüler der Förderschulen Königin-Juliana-Schule, Astrid-Lindgren-Schule und der Schule am Rheingarten.