Kommentar zum Neuen Quartier Bundesviertel Stadt darf den Bonner Bürgern keine Informationen vorenthalten

Meinung | Bonn · Was am ehemaligen Landesbehördenhaus passieren soll, will die Kommune zunächst im Hinterzimmer diskutieren. Doch bei einem Mega-Projekt wie diesem gehören auch die Details ans Licht der Öffentlichkeit.

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

11.01.2024 , 15:00 Uhr

Das Ex-Landesbehördenhaus steht seit mehr als einem Jahrzehnt zum größten Teil leer. Foto: Benjamin Westhoff

Bonns größtes öffentliches Bauprojekt seit Jahrzehnten ist kein Thema, das hinter verschlossenen Türen diskutiert werden sollte. Es geht, wenn es realisiert wird, um mindestens 600 Millionen Euro aus der Steuerkasse, um ein riesiges Areal im Bundesviertel mit allen Chancen, die damit verbunden sind, aber auch um hohe finanzielle Risiken für die Kommune. Deshalb gehört jedes Detail des Projekts am ehemaligen Landesbehördenhaus ins Licht der Öffentlichkeit.