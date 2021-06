Umstrittenes Bonner Bauprojekt : Stadt drängt auf Rheinauenradweg

Bonn Die Verwaltung schlägt dem Rat vor, die Bezirksregierung über die naturschutzrechtliche Befreiung entscheiden zu lassen. Damit widerspricht sie einer Entscheidung des Naturschutzbeirats, der den Ausbau und damit das Abholzen von 44 Bäumen ablehnte.

Die Pläne für das mit 2,3 Millionen Euro Kosten veranschlagte Projekt sehen zwischen Charles-de-Gaulle-Platz und südlich der Konrad-Adenauer-Brücke einen Ausbau des bestehenden reinen Radwegs direkt am Ufer von circa zwei auf vier Meter vor. Weiter Richtung Plittersdorf wird dann in einem Teil des Parks der bestehende circa 3,5 Meter breite Fußweg durchgängig zum Radweg und auf vier Meter verbreitert. Die bestehenden Radwege werden zum Fußweg und von rund zwei auf 2,50 Meter verbreitert.

Um die Erlaubnis der oberen Aufsichtsbehörde zu bekommen, soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 24. Juni den Beschluss fassen, einer vorangegangenen Entscheidung des Bonner Naturschutzbeirats zu widersprechen. Der Naturschutzbeirat, zur Hälfte besetzt mit privaten Nutzern und zur anderen Hälfte mit Vertretern anerkannter Naturschutzverbände, hatte am 17. Mai der landschaftsrechtlichen Befreiung nicht zugestimmt. Hauptargument war, dass im Gegenzug zum Ausbau 44 Bäume gefällt werden müssten. Bereits im Vorfeld dieser Entscheidung hatten sich einige Bürger öffentlich ablehnend zu dem Projekt geäußert, was auch in entsprechende Bürgeranträge mündete.