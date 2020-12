Abwasser, Müll und Straßenreinigung : Stadt erhöht für 2021 die Gebühren in Bonn

BONN. Der Hauptausschuss hat am Montag die Sätze für die Abwasser-, Straßenreinigungs- und Müllgebühren festgelegt. In allen drei Bereichen kommt es zu Steigerungen.

Bewohner der Bundesstadt werden vom kommenden Jahr an mehr Geld für verschiedene städtische Leistungen zurücklegen müssen. So werden die Gebühren für Straßenreinigung, Müllabfuhr und Abwasserentsorgung um rund 20 Prozent steigen. Das hat der Hauptausschuss des Stadtrates am Montagabend beschlossen und ist damit, mehrheitlich getragen von Grünen und SPD, den Vorschlägen der Stadtverwaltung gefolgt. Der Bürger Bund stimmte in allen drei Bereichen gegen die Erhöhung und verwies auf die ohnehin schon steigenden Lebenshaltungskosten in Bonn. Die Sitzung des Hauptausschusses war aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig als Ersatz für den Rat anberaumt worden, um auf diese Weise den Kreis der Sitzungsteilnehmer zu verringern. Auf der Tagesordnung standen all jene Punkte, die der Stadtrat am vergangenen Donnerstag zu fortgeschrittener Zeit nicht mehr hatte beraten können.