Beschluss des Sozialausschusses Stadt Bonn investiert mehr als zwei Millionen Euro in Suchtprävention

Zur Begründung für die Förderung heißt es in der Vorlage für die Politik: „Update ist die zentrale Anlaufstelle für alle suchtspezifischen Fragen im Kindes-, Jugend- und jungen Erwachsenenalter in Bonn.“ Die Mitarbeiter von Update bieten jungen Menschen individuelle Hilfe an, sie informieren außerdem etwa zu Themen wie Alkohol, Drogen oder Essstörungen. „Update hilft betroffenen jungen Menschen, persönliche Engpässe zu überwinden, und begleitet sie auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben“, so die Vorlage. Auch Eltern oder anderen Bezugspersonen bietet Update eine Beratung an, die ihnen bei der Erziehung ihrer Kinder helfen soll. Für ihre Arbeit in den Jahren 2023 und 2024 bekommt die Fachstelle nun rund zwei Millionen Euro von der Stadt.