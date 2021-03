Neue Verkehrsführung in der Bonner Noeggerathstraße : Stadt reagiert auf Staus im Bereich der Rabinstraße

Bonn Zur Entlastung des Verkehrs im Bereich der gesperrten Rabinstraße ändert die Stadt Bonn die Einbahnstraßenregelung in der Noeggerathstraße.

Zur Entlastung des Verkehrs im Bereich der gesperrten Rabinstraße ändert die Stadt Bonn die Einbahnstraßenregelung in der Noeggerathstraße. Dies gilt von kommendem Montag, 8. März, an, teilt die Stadt mit. Die Häuser in der Noeggerathstraße und das Parkhaus am Hauptbahnhof seien von Norden aus weiterhin über den Florentiusgraben und die Münsterstraße und über den Cityring erreichbar. Damit erhoffe sich die Stadt, dass sich die Staus infolge der Sperrung verringern. Zudem solle der Verkehr zum Cityring besser abfließen. Wie berichtet, sind Bauarbeiten der Grund für die Sperrung der Rabinstraße.