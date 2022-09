Bonner Einrichtung soll umgebaut werden : Stadt sammelt Ideen für das Haus der Jugend in Kessenich

Bonn Das Haus der Jugend soll umgebaut werden und einen kulturellen Schwerpunkt bekommen. Nach einer ersten Online-Befragung hatte die Stadt nun zufällig ausgewählte Kinder und Jugendliche eingeladen, um Ideen zu sammeln.

Um die Zielgruppe, junge Menschen zwischen sechs und 27 Jahren, mit ihren Ideen am geplanten Umbau des Haus der Jugend in Kessenich zu beteiligen, hat die Stadt am Freitagnachmittag zu einer Veranstaltung in das Jugendzentrum eingeladen. Nach Schätzungen von Peter Bröxkes vom Jugendamt machten rund 50 Kinder und Jugendliche mit. Seit 50 Jahren gibt es die Einrichtung an der Reuterstraße schon, nun soll sie umgestaltet werden und einen kulturellen Schwerpunkt bekommen.