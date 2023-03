Krankenkasse wirbt für Impfung Stadt sieht keine Windpockenwelle

Über steigende Windpockenfälle war in den vergangenen Monaten immer wieder in den Medien zu lesen. Die IKK classic-Krankenkasse hatte dazu am 8. März sogar eine Pressemitteilung herausgebracht und für die Impfung gegen Windpocken geworben. Kinderärzte in Bonn und auch das städtische Gesundheitsamt sehen dagegen aktuell keine Auffälligkeit bei den Windpocken-Erkrankungen.