Baustellen in Bonn Stadt sperrt die Wesselstraße wegen Kanalbauarbeiten bis Ende Mai

Wegen des Umfangs der Bauarbeiten wird es laut Stadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Vor allem den Lieferverkehr stelle die Vollsperrung der Wesselstraße vor eine Herausforderung. Die Stadt hat deshalb eine Umleitungsstrecke eingerichtet: Beginnend am Bertha-von-Suttner-Platz erfolgt die Umleitung in Richtung Hauptbahnhof über Oxfordstraße, Berliner Platz, Am Alten Friedhof, Rabinstraße, Am Hauptbahnhof und hier als Linksabbieger in die Maximilianstraße. Die dortigen Absperrpfosten werden entfernt. Die Abfahrt erfolgt wie bisher über die Maximilianstraße in Richtung Kaiserplatz. Die heutige Einbahnregelung der Maximilianstraße bleibt erhalten.