Digitalisierung in der Bildung : Stadt verteilt 8000 iPads an Bonner Schulen

Die Stadt verteilt 8000 iPads an die Bonner Schulen. Oberbürgermeisterin Katja Dörner sprach in der Siebengebirgsschule von einem „Meilenstein für die Digitalisierung der Stadt“.

Am 1. September hatte der Rat der Stadt per Dringlichkeitsentscheidung beschlossen, die Schulen mit Tablets auszustatten, nun wird daraus Realität. In der Siebengebirgsschule in Bad Godesberg stellten Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Schulamtsleiter Hubert Zelmanski sowie Schulleiter Achim Bäumer einen der 500 iPad-Koffer vor, in welchen die Tablets geliefert werden.