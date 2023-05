Bußgeld statt Baubescheid Stadt verwarnt Vermieter, obwohl Leerstand gerechtfertigt ist

Am 9. März fiel Hans-Peter Ottersbach bei Durchsicht seiner Post fast das Frühstücksbrot aus der Hand. In einem Schreiben drohte das Bonner Sozialamt dem Röttgener unmissverständlich mit einem Bußgeld von bis zu einer halben Million Euro, sollte er seine leer stehenden Wohnungen nicht umgehend wieder vermieten. Auf ein klärendes Gespräch habe sich der Sachbearbeiter gar nicht erst eingelassen. „Der fragte nur ohne jeden Gruß: Sind die Wohnungen nun vermietet oder nicht?“ Dass Ottersbach seit 13 Monaten auf eine Baugenehmigung zur Sanierung und zum Ausbau seines Mehrfamilienhauses am Rheinweg wartet und rund sechs Millionen Euro in 15 zusätzliche Wohnungen investieren möchte, interessierte den Mann vom Amt nicht. „Ich denke, Bonn braucht dringend Wohnraum“, schimpft Ottersbach. Von der Stadtverwaltung fühlt er sich grob unangemessen behandelt.