Preissteigerungen von bis zu 50 Prozent : Stadt will 2023 die Eintrittsgelder für Bonner Bäder erhöhen

Bonn Die Stadt Bonn plant, die Eintrittspreise für die Hallen- und Freibäder 2023 zu erhöhen. Vor allem die Mehrfachkarten für Frühschwimmer und die Freibad-Saisonkarten sollen teurer werden.

Wer im kommenden Jahr in Bonn ins Hallen- oder Freibad gehen möchte, muss mehr bezahlen. Vor allem Frühschwimmer und Dauerkarteninhaber erwarten Preissteigerungen von bis zu 50 Prozent. Die Stadt Bonn plant, die Preise ab dem 1. Januar 2023 für alle Bonner Hallen- und Freibäder zu erhöhen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Sportausschuss des Bonner Stadtrates in seiner Sitzung an diesem Mittwoch beraten soll.

Die Stadt begründet die Preiserhöhungen mit den „allgemeinen Kostensteigerungen“ für den Betrieb und das Personal: „Die Betriebskosten sind jedoch vor allem im Energiesektor und im Bereich der Personalkosten in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Um das Defizit in den Bädern nicht zu vergrößern, sei die Erhöhung daher „zwingend erforderlich“. Zudem seien die Eintrittspreise in den vergangenen zehn Jahren nicht angepasst worden. An der Tarifstruktur soll sich hingegen nichts ändern.