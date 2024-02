Straßendecke eingebrochen Stadt will Loch an der Brühler Straße bis zum Wochenende schließen

Beim abgesperrten Loch an der Brühler Straße in der Bonner Nordstadt handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen Straßeneinbruch. Dem Tiefbauamt zufolge befindet sich an dieser Stelle ein Hohlraum. Die Ursache sei noch nicht klar. Die Stadt Bonn arbeitet nach eigener Aussage bereits daran, den Schaden zu beheben. Bis zum Wochenende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.